Сайбари с оценкой 7.9 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Шотландия — Марокко

Исмаэль Сайбари удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Шотландия — Марокко (0:1). Нападающий ПСВ, забивший победный гол на 2-й минуте, набрал 7,9 балла. В середине июня сообщалось, что 25-летний футболист перейдет в «Баварию».