Сайбари с оценкой 7.9 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Шотландия — Марокко

Исмаэль Сайбари удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Шотландия — Марокко (0:1). Нападающий ПСВ, забивший победный гол на 2-й минуте, набрал 7,9 балла. В середине июня сообщалось, что 25-летний футболист перейдет в «Баварию».
Оценки игроков сборной Шотландии: Ангус Ганн (7.1), Эндрю Робертсон (6.8), Джек Хендри (6.8), Грант Хэнли (6.6), Натан Паттерсон (6.6), Скотт Мактоминей (6.8), Киран Тирни (6.8), Льюис Фергюсон (7.4), Райан Кристи (5.9), Джон Макгинн (6.3), Че Адамс (6.3), Кенни Маклин (6.4), Линдон Дайкс (5.9), Бен Доук (6.1).
Оценки футболистов, выступающих за Марокко: Яссин Буну (6.2), Нуссаир Мазрауи (6.8), Шади Риад (6.5), Исса Диоп (6.4), Ашраф Хакими (7.0), Нель Эль-Энауи (7.1), Айюб Буадди (6.5), Биляль Эль-Ханнус (6.9), Аззедин Унаи (6.7), Браим Диас (7.5), Исмаэль Сайбари (7.9).
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