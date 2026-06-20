Кунья — лучший игрок матча Бразилия — Гаити по Индексу ГОЛа: Матеуса 8.8, у Винисиуса — 8.2. Худший — Казимир

Матеус Кунья удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Бразилия — Гаити (3:0). Нападающий «Манчестер Юнайтед», забивший два гола, набрал 8,8 балла.