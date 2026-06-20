Кунья — лучший игрок матча Бразилия — Гаити по Индексу ГОЛа: Матеуса 8.8, у Винисиуса — 8.2. Худший — Казимир

Оценки игроков сборной Бразилии: Алиссон (7.3), Дуглас Сантос (6.7), Габриэл Магальяэс (7.0), Маркиньос (7.0), Данило (6.7), Лукас Пакета (8.1), Каземиро (7.3), Бруно Гимараэс (7.2), Винисиус Жуниор (8.2), Матеус Кунья (8.8), Рафинья (5.6), Эндрик (6.0), Габриэл Мартинелли (6.3), Райан Роша (6.2).
Оценки футболистов, выступающих за Гаити: Жони Пласид (5.5), Мартен Эксперьенс (6.0), Карлен Аркю (5.4), Ханнес Делькруа (6.1), Рикардо Аде (6.6), Жан-Кевен Дюверн (5.7), Рубен Провиденс (6.3), Жан-Рикнер Белльгард (6.4), Данле Жан-Жак (6.2), Жозуэ Казимир (4.7), Францди Пьерро (5.7), Доминик Симон (6.6), Луисиус Дидсон (5.8), Ленни Жозеф (5.9), Вильзон Изидор (6.1).
Следите за ЧМ-2026 в приложении ГОЛ.