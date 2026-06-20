Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Нидерланды
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.80
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Германия
:
Кот-д`Ивуар
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
0
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
3
:
Гаити
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Австралия
0
П1
X
П2

Мама Возиньи прилетела в Майами на матч Уругвай — Кабо-Верде. До этого она не могла получить американскую визу

Мама вратаря Кабо-Верде Возиньи прилетела в США.

Источник: Спортс‘’

Мать голкипера сборной Кабо-Верде до этого не смогла посетить первый матч команды против Испании из-за проблем с американской визой (0:0). 40-летний голкипер не пропустил ни одного мяча и сделал семь сэйвов.

18 июня лидер демократов в Конгрессе Хаким Джеффрис объявил, что маме футболиста выдали визу, она посетит матч Кабо-Верде против Уругвая.

Отметим, что Кабо-Верде входит в число 50 стран, граждане которой сталкиваются с необходимостью вносить возвратный залог в размере до 15 тысяч долларов для получения визы в США.

В мае Госдепартамент отменил данное требование для отдельных категорий граждан — в частности, обладателей билетов на матчи ЧМ.