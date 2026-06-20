Мама Возиньи прилетела в Майами на матч Уругвай — Кабо-Верде. До этого она не могла получить американскую визу

Мать голкипера сборной Кабо-Верде до этого не смогла посетить первый матч команды против Испании из-за проблем с американской визой (0:0). 40-летний голкипер не пропустил ни одного мяча и сделал семь сэйвов.
18 июня лидер демократов в Конгрессе Хаким Джеффрис объявил, что маме футболиста выдали визу, она посетит матч Кабо-Верде против Уругвая.
Отметим, что Кабо-Верде входит в число 50 стран, граждане которой сталкиваются с необходимостью вносить возвратный залог в размере до 15 тысяч долларов для получения визы в США.
В мае Госдепартамент отменил данное требование для отдельных категорий граждан — в частности, обладателей билетов на матчи ЧМ.