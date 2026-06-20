Защитник США Ричардс: «Не считаю, что это глупо — говорить о нашем желании выиграть ЧМ. Будем идти от игры к игре, а в конце хотим поднять трофей»

Американцы начали турнир с побед над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0), уже обеспечив себе выход в плей-офф.
"Не считаю, что это глупо — говорить о нашем желании выиграть турнир. Понятно, что для этого нужно пройти еще через много игр. Мы будем двигаться от игры к игре.
А в конце хотим поднять трофей над головой«, — сказал игрок “Кристал Пэлас”.
Ибрагимович считает, что США могут выиграть ЧМ-2026: «Начинайте верить. За ними целая страна. Когда имеешь такую поддержку — тебя сложно обыграть».
США начали ЧМ с двух побед. Уже в плей-офф!