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Защитник США Ричардс: «Не считаю, что это глупо — говорить о нашем желании выиграть ЧМ. Будем идти от игры к игре, а в конце хотим поднять трофей»

Защитник сборной США Крис Ричардс высказался о желании команды выиграть ЧМ-2026.

Американцы начали турнир с побед над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0), уже обеспечив себе выход в плей-офф.

"Не считаю, что это глупо — говорить о нашем желании выиграть турнир. Понятно, что для этого нужно пройти еще через много игр. Мы будем двигаться от игры к игре.

А в конце хотим поднять трофей над головой«, — сказал игрок “Кристал Пэлас”.

Ибрагимович считает, что США могут выиграть ЧМ-2026: «Начинайте верить. За ними целая страна. Когда имеешь такую поддержку — тебя сложно обыграть».

США начали ЧМ с двух побед. Уже в плей-офф!