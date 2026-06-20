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Телеканал Fox Sports из США заработает 250 млн долларов на рекламе во время пауз на водопой на ЧМ-2026. По всему миру сумма превысит 1 млрд (ВВС)

Телеканал Fox Sports из США заработает 250 млн долларов на паузах на водопой в матчах ЧМ-2026, как сообщает BBC.

Обязательные трехминутные перерывы в середине каждого тайма были введены для этого турнира. Большинство вещателей используют их для показа рекламы.

Ролики могут начинаться через 20 секунд после свистка судьи на перерыв и должны завершаться за 30 секунд до возобновления игры.

Это значит, что у каждого вещателя есть возможность показать по 8 роликов продолжительностью 30 секунд в каждом матче. Всего за турнир — 832 ролика.

На американском канале Fox Sports средняя стоимость 30-секундного ролика составляет от 200 до 300 тысяч долларов. Во время матчей сборной США сумма возрастет до 750 тысяч долларов — как и на заключительных этапах турнира в целом. Таким образом, реклама во время пауз на водопой может принести каналу более 250 миллионов долларов.

Если брать весь мир в целом, то сумма может превысить 1 миллиард долларов. Реклама в паузах показывается также в Мексике, Канаде, Франции, Германии, Италии, Испании, Китае, Японии, Индии, Австралии, на Ближнем Востоке и в странах Африки, расположенных южнее Сахары.

При этом в Великобритании рекламы во время перерывов внутри таймов нет — ВВС в принципе не использует рекламу, а второй вещатель (ITV) не показывает ее из-за лимита рекламного времени на 60 минут.

Отказался от показал рекламы и американский канал Telemundo, чьим языком вещания является испанский. Он ориентирован на латиноамериканцев.

Отмечается, что в каждой стране вещатели сами осуществляют продажи рекламных слотов, поэтому ФИФА не получает прямой выгоды от дополнительных пауз.

При этом, если паузы на водопой будут применяться и на следующих ЧМ, то это может увеличить стоимость прав для вещателей. В таком случае ФИФА получит дополнительный доход.