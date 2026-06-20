Телеканал Fox Sports из США заработает 250 млн долларов на рекламе во время пауз на водопой на ЧМ-2026. По всему миру сумма превысит 1 млрд (ВВС)

На американском канале Fox Sports средняя стоимость 30-секундного ролика составляет от 200 до 300 тысяч долларов. Во время матчей сборной США сумма возрастет до 750 тысяч долларов — как и на заключительных этапах турнира в целом. Таким образом, реклама во время пауз на водопой может принести каналу более 250 миллионов долларов.