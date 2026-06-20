Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Нидерланды
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.80
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Германия
:
Кот-д`Ивуар
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
0
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
3
:
Гаити
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Австралия
0
П1
X
П2

Чалханоглу о вылете с ЧМ-2026: «Турция перепробовала все в двух матчах. Невезение. А Парагвай забил первым же ударом! Все опустошены. Это мой последний ЧМ, может быть»

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу высказался о вылете команды с ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Турецкая команда проиграла сборной Парагвая (0:1) во втором туре и займет лишь четвертое место в группе вне зависимости от итогов игры против США в третьем туре.

"Сейчас трудно подобрать слова. Это сложно. Мы перепробовали все в двух матчах. Били по воротам — не получилось. Старались — не получилось. Просто невезение. А они забили первым же ударом!

У нас молодая команда, впереди еще много турниров. Может быть, это мой последний чемпионат мира.

Все расстроены, опустошены. Мы старались, но ничего не получилось. Это был полезный опыт для всех.

Мы должны гордиться собой, потому что попасть на чемпионат мира было нелегко! Всегда непросто вылетать из турнир, с этим трудно смириться.

Футбол порой бывает безжалостным. Мы должны извлечь из этого урок. Мы снова проиграли матч из-за одного удара«, — сказал 32-летний Хакан Чалханоглу из “Интера”.

Турция, ты чего? ?