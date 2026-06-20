Генсек Федерации футбола Ирана об отношении к сборной в США на ЧМ-2026: «Мрачная страница в новейшей истории турнира. ФИФА не должна выбирать такие страны в качестве хозяев»

Ранее стало известно, что команде, базирующейся в Мексике, разрешили въехать в США лишь за день до матча второго тура против Бельгии.
Сообщалось, что иранская федерация подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу ограничений на поездки, «введенных организаторами».
Член администрации Белого дома Руди Джулиани высказался о жалобе Ирана так: «Трамп хочет предотвратить проникновение в страну злоумышленников».
Согласно правилам ФИФА, команды должны прибыть со своих баз к месту проведения матча за день до игры, но могут прибыть на день ранее «в исключительных случаях».
Иран хотел прибыть в Лос-Анджелес за два дня до матча (как это сделала Бельгия), так как его начало запланировано на полдень по местному времени (21 июня в 22:00 по московскому времени).
"Это крупный международный турнир. Подобное нарушение наших правил и соглашений, на мой взгляд, ставит под сомнение сам футбол.
Я считаю, что это станет мрачной страницей в новейшей истории чемпионатов мира.
Правила должны соблюдаться. Мне кажется, господину Джулиани следовало изучить правила гораздо раньше. Люди, не способные соблюдать правила ФИФА, не должны принимать гостей. ФИФА не должна выбирать такие страны в качестве хозяев.
По моему мнению, ему следовало раньше изучить правила, посоветоваться с представителями иранской сборной и не создавать этих проблем", — сказал Момбейни.