Монтелла о вылете Турции с ЧМ-2026: «У страны были большие ожидания — мне жаль. 65 ударов за 2 матча. Судьба была не на нашей стороне. Нет необходимости винить кого-либо»

"Мне очень жаль. У страны были большие ожидания. У нас самих тоже были большие ожидания. Мне также жаль Федерацию футбола Турции.
Знаю, насколько усердно работали наши футболисты. Обычно такое случается раз в 50 матчей. 65 ударов по воротам в двух матчах. Даже не хочу говорить о владении мячом.
Судьба была не на нашей стороне. Я сказал игрокам: «Вы отдали все. Как говорится, от судьбы никуда не деться».
Я не говорю: «Тот игрок мог бы сделать больше, этот игрок мог бы сыграть лучше». Всегда смотрю на амбиции футболиста. Они все невероятно боролись. Были невероятные амбиции.
Все усердно работали, упорно сражались, но, к сожалению, не получилось.
Нужно вырабатывать привычку играть на больших турнирах. Нам нужно приезжать на чемпионат мира постоянно. Поскольку мы не участвуем постоянно, у футболистов в подсознании, возможно, что‑то закрепилось. Сборной необходимо приобрести эту привычку.
Легко выделить и критиковать одного человека. Нет необходимости винить кого-либо. Потому что мы сделали все, что могли. Я тоже очень разочарован", — заявил Винченцо Монтелла.
Турция, ты чего? ?