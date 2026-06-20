Гомоляко о словах Дзюбы про лишний вес в хоккее: «Когда в футбол играл на предсезонке — мне и с лишним весом было нормально. Я и в хоккей с ним играл, без разницы»

Ранее экс-форвард сборной России по футболу заявил: «В хоккее можно за весом не следить — Овечкин и Малкин могут играть очень долго. Футбол труднее, надо больше бегать. После 6−7 вечера не ем — я не Роналду и не робот».
"Я в футбол вообще не так часто играл, если только на предсезонке. Поэтому, не знаю, я летом, когда играл, мне и с лишним весом было нормально.
Я что в хоккей, что в футбол играл с лишним весом, мне было без разницы. А остальным — не знаю", — сказал Гомоляко.
Отметим, что во время игровой карьеры вес Гомоляко в официальных заявках на сезон указывался на отметке 120 килограммов (при росте 192 сантиметра) — при этом сообщалось, что фактический вес мог быть больше.
В 2015 году в интервью Спортс«» Сергей заявил, что ближе к концу карьеры похудел сразу на 32 кг.