Рио Фердинанд: «Мартинесу нужно сказать Роналду, что у Португалии есть шанс выиграть для него. Ему нужно выходить за 30 минут до конца матча, когда соперник устал»

Но нельзя отрицать потенциал этого парня. Когда мяч приходит в штрафную, и если выбрать трех лучших игроков мира, то Криштиану был бы одним из тех, кому вы хотели бы доверить место в стартовом составе, даже сейчас, потому что у него почти тысяча голов.