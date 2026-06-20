Олимпийский чемпион и бывший футболист «Реала» Гаго перенес сердечный приступ

Гаго 40 лет. В качестве профессионального футболиста он выступал за аргентинские «Бока Хуниорс» и «Велес Сарсфилд», итальянскую «Рому», испанские «Валенсия» и «Реал», с котором дважды выиграл национальное первенство, а также по разу завоевал кубок и суперкубок страны. В составе сборной Аргентины Гаго стал олимпийским чемпионом (2008), серебряным призером чемпионата мира (2014) и Кубка Америки (2007, 2015).