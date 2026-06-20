Олимпийский чемпион и бывший футболист «Реала» Гаго перенес сердечный приступ

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июня. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Аргентины и испанского «Реала» Фернандо Гаго был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила пресс-служба чилийского клуба «Универсидад де Чили», где аргентинец работает главным тренером.
«Фернандо Гагo находится в хорошем состоянии и сопровождается нашей медицинской службой. Он проходит серию кардиоваскулярных обследований. Пока он не будет руководить командой», — говорится в сообщении.
По информации журналиста Итало Вильяфуэрте, Гаго перенес сердечный приступ и был экстренно госпитализирован. Специалисту потребовалась операция.
Гаго 40 лет. В качестве профессионального футболиста он выступал за аргентинские «Бока Хуниорс» и «Велес Сарсфилд», итальянскую «Рому», испанские «Валенсия» и «Реал», с котором дважды выиграл национальное первенство, а также по разу завоевал кубок и суперкубок страны. В составе сборной Аргентины Гаго стал олимпийским чемпионом (2008), серебряным призером чемпионата мира (2014) и Кубка Америки (2007, 2015).