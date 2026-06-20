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«Интер Майами» полностью согласовал переход Каземиро

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро станет игроком «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и Луис Суарес.

Источник: Reuters

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, американский клуб полностью согласовал сделку по переходу 34-летнего футболиста, который этим летом стал свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Устная договоренность достигнута со всеми сторонами, все формальные шаги улажены. Теперь осталось дождаться подписания контракта и объявления бразильца», — отмечает Романо.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» должен будет выплатить 1 млн долларов «Лос-Анджелес Гэлакси», который владеет приоритетным правом на подписание Каземиро.