Месси чаще выбирают люди с прогрессивными взглядами, Роналду — консерваторы с высокой самооценкой. Это показало исследование

Согласно работе под названием «Политическая идентичность за пределами политики: выбор между Месси и Роналду в 26 странах», предпочтение одного из двух игроков другому может быть связано с политической ориентацией. Исследование основано на ответах 10 661 человека из 26 стран, собранных в период с апреля по май 2026 года.