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Месси чаще выбирают люди с прогрессивными взглядами, Роналду — консерваторы с высокой самооценкой. Это показало исследование

Научное исследование выявило связь между политической позицией и симпатиями форварду «Интер Майами» Лионелю Месси или нападающему «Аль Насра» Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Согласно работе под названием «Политическая идентичность за пределами политики: выбор между Месси и Роналду в 26 странах», предпочтение одного из двух игроков другому может быть связано с политической ориентацией. Исследование основано на ответах 10 661 человека из 26 стран, собранных в период с апреля по май 2026 года.

Исследователи из Наньянского технологического университета (Сингапур), Национального университета Сингапура и Мадридского университета имени Карла III пришли к выводу, что фактор, который лучше всего предсказывает окончательный выбор между Месси и Роналду, — это политическая ориентация.

Из анализа предпочтений респондентов и их политической позиции следует, что респонденты, считающие себя прогрессивными, чаще выбирают Месси, тогда как консерваторы поддерживают Роналду.

Также аргентинца чаще предпочитают люди с более аналитическим складом ума, тогда как Криштиану больше нравится тем, у кого более авторитарные взгляды или более высокая самооценка.

Тем не менее авторы призывают настороженно относиться к результатам по двум причинам: исследование не прошло экспертную проверку, а наблюдаемый статистический эффект хоть и реален, но остается умеренным.