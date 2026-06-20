Кахигао звал Месси в «Арсенал» из «Барсы» U16: «Он не мог перейти в Англию из-за проблем с документами. Лео ошибся, я ему спустя годы сказал: “Вот это ты прогадал”

Это был отличный трансфер для клуба. Мы его бесплатно забрали или тысяч за 300 евро, это была компенсация УЕФА. В итоге через восемь лет мы его продали в ту же «Барселону» за 50 или 55 миллионов, тогда он уже был чемпионом мира.