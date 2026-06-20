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Кахигао звал Месси в «Арсенал» из «Барсы» U16: «Он не мог перейти в Англию из-за проблем с документами. Лео ошибся, я ему спустя годы сказал: “Вот это ты прогадал”

Спортивный директор «Спартака» и экс-скаут «Арсенала» Франсис Кахигао рассказал, как лондонский клуб хотел подписать Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

— Правда ли, что вы приглашали Месси в «Арсенал»?

— Да. Мы и Жерара Пике хотели брать — он был у нас на тренировочной базе, когда мы уже подписали Сеска Фабрегаса и контактировали с Месси.

Я лично говорил с отцом Месси, но Месси не мог перейти в Англию, потому что у него были проблемы с документами — про это даже книга написана, автор — Гильем Балаге.

Все трое играли в команде «Барселоны» до 16 лет. Представьте — Пике в центре защиты, в полузащите Фабрегас и Месси в нападении. Их команда била рекорды, и я хотел забрать всех троих в Лондон. Мы были близки к сделке, но в итоге подписали только одного — Фабрегаса.

Это был отличный трансфер для клуба. Мы его бесплатно забрали или тысяч за 300 евро, это была компенсация УЕФА. В итоге через восемь лет мы его продали в ту же «Барселону» за 50 или 55 миллионов, тогда он уже был чемпионом мира.

А Месси ошибся (улыбается). Я спустя годы встретил его на свадьбе и говорю: «Вот это ты прогадал, надо было в “Арсенал” переходить». Конечно, карьера Месси — это что-то невероятное, — сказал Кахигао.