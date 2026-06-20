Никита Филатов: «Для всех тех, кто все еще думает, что Месси и Роналду в одном ряду: забудьте об этом. Лионель богом поцелованный. Это особенный человек»

Никита Филатов: «Меня Сева (Севастиан Терлецкий — Спортс») встретил в перерыве. И я говорю: «Смотри, он сейчас сидит в раздевалке и думает. У него вот здесь Месси и хет-трик, вот здесь, что через 45 минут его вся Португалия будет чехлыжить». И так и оказалось, он ничего не сделал. Ни опасных моментов, ни ударов в створ, ни голевых действий, ничего.