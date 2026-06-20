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Нидерланды не проигрывают на групповом этапе ЧМ с 1994 года

Сборная Нидерландов разгромила Швецию со счетом 5:1 в матче 2-го тура чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Таким образом, нидерландцы не проигрывают в играх группового этапа на ЧМ с 1994 года — тогда уступили Бельгии (0:1) во втором туре.

В 1994-м Нидерланды дошли до ¼ финала, где уступили Бразилии (2:3). С этого турнира нидерландцы не проигрывают в групповом этапе.

В 1998-м нидерландская сборная проиграла Хорватии (1:2) в матче за 3-е место, в 2006-м уступили Португалии (0:1) в ⅛ финала.

В 2010 году Испания победила Нидерланды (1:0) в финале, в 2014-м нидерландцы проиграли Аргентине в полуфинале в серии пенальти, а в 2022 году аргентинцы оказались сильнее в четвертьфинале (также по пенальти).