Нидерланды не проигрывают на групповом этапе ЧМ с 1994 года

Таким образом, нидерландцы не проигрывают в играх группового этапа на ЧМ с 1994 года — тогда уступили Бельгии (0:1) во втором туре.
В 1994-м Нидерланды дошли до ¼ финала, где уступили Бразилии (2:3). С этого турнира нидерландцы не проигрывают в групповом этапе.
В 1998-м нидерландская сборная проиграла Хорватии (1:2) в матче за 3-е место, в 2006-м уступили Португалии (0:1) в ⅛ финала.
В 2010 году Испания победила Нидерланды (1:0) в финале, в 2014-м нидерландцы проиграли Аргентине в полуфинале в серии пенальти, а в 2022 году аргентинцы оказались сильнее в четвертьфинале (также по пенальти).