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«Тоттенхэм» предложил 75 млн фунтов за Тонали, «Ньюкасл» отказал и хочет около 133 млн. Клубы продолжают переговоры

«Тоттенхэм» начал переговоры с «Ньюкаслом» о трансфере Сандро Тонали.

Источник: Спортс‘’

Представители 26-летнего полузащитника контактируют с руководством обоих клубов, стороны пытаются согласовать условия перехода.

По данным The Athletic, «Ньюкасл» намерен выручить за итальянца около 100 млн фунтов. Действующий контракт Тонали рассчитан до 2029 года с опцией продления на сезон.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» ранее предложил 75 млн фунтов за Тонали и получил отказ со стороны «Ньюкасла».

Эта сумма изначально не рассматривалась достаточной, но было частью плана обсуждения сделки.

В «Тоттенхэме» планируют довести сделку до конца, Главный тренер Роберто Де Дзерби хочет видеть Тонали в команде.