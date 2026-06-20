«Тоттенхэм» предложил 75 млн фунтов за Тонали, «Ньюкасл» отказал и хочет около 133 млн. Клубы продолжают переговоры

Представители 26-летнего полузащитника контактируют с руководством обоих клубов, стороны пытаются согласовать условия перехода.
По данным The Athletic, «Ньюкасл» намерен выручить за итальянца около 100 млн фунтов. Действующий контракт Тонали рассчитан до 2029 года с опцией продления на сезон.
Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» ранее предложил 75 млн фунтов за Тонали и получил отказ со стороны «Ньюкасла».
Эта сумма изначально не рассматривалась достаточной, но было частью плана обсуждения сделки.
В «Тоттенхэме» планируют довести сделку до конца, Главный тренер Роберто Де Дзерби хочет видеть Тонали в команде.