Игроки сборной Англии сами решат, пожимать ли руку обвиняемому в изнасилованиях Парти перед матчем с Ганой на ЧМ. FA не будет вмешиваться в вопрос

Напомним, в июле прошлого года Парти были предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия в период с 2021 по 2022 год. В феврале 2026-го игроку были предъявлены новые обвинения по двум эпизодам изнасилования в отношении одной женщины в 2020 году. Футболист не признал вину ни по одному пункту. Ожидается, что Парти предстанет перед королевским судом Саутуорка в июне 2027 года.