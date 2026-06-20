Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Германия
1
:
Кот-д`Ивуар
1
Все коэффициенты
П1
3.86
X
1.59
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Эквадор
:
Кюрасао
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
19.75
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.60
П2
28.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
7.70
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
5
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
0
:
Парагвай
1
П1
X
П2

В Бразилии рассчитывают на возвращение Рафиньи к ⅛ финала ЧМ. Вингер травмировал заднюю поверхность бедра в матче с Гаити

Обследование подтвердило травму задней поверхности бедра у вингера сборной Бразилии Рафиньи.

Футболист получил повреждение в игре с Гаити (3:0) во 2-м туре ЧМ-2026.

«В субботу Рафинья прошел медицинское обследование, которое подтвердило повреждение задней поверхности правого бедра. Игрок будет следовать интенсивной программе лечения под наблюдением медицинского штаба сборной Бразилии, чтобы восстановиться и вернуться к тренировкам и матчам в максимально короткие сроки», — говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола.

По информации Globo, результаты не выявили ничего серьезного. В сборной Бразилии рассчитывают, что игрок «Барселоны» сможет вернуться к играм начиная со стадии ⅛ финала, которая стартует через две недели.