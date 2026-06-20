В Бразилии рассчитывают на возвращение Рафиньи к ⅛ финала ЧМ. Вингер травмировал заднюю поверхность бедра в матче с Гаити

Футболист получил повреждение в игре с Гаити (3:0) во 2-м туре ЧМ-2026.
«В субботу Рафинья прошел медицинское обследование, которое подтвердило повреждение задней поверхности правого бедра. Игрок будет следовать интенсивной программе лечения под наблюдением медицинского штаба сборной Бразилии, чтобы восстановиться и вернуться к тренировкам и матчам в максимально короткие сроки», — говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола.
По информации Globo, результаты не выявили ничего серьезного. В сборной Бразилии рассчитывают, что игрок «Барселоны» сможет вернуться к играм начиная со стадии ⅛ финала, которая стартует через две недели.