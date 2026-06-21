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Фанаты «Альмерии» забросали камнями автобус «Малаги», разбив несколько стекл. Матч за выход в Ла Лигу перенесли на 30 минут

Автобус «Малаги» был забросан камнями группой радикальных болельщиков «Альмерии» перед ответным матчем плей-офф за выход в Ла Лигу (2:1, второй тайм, 0:0 — первый матч).

Источник: Спортс‘’

Несколько стекол были разбиты. Футболисты, тренеры и остальные сотрудники гостевой команды, направлявшиеся из гостиницы на стадион, были вынуждены оставаться внутри автобуса в течение 51 минуты по соображениям безопасности.

"Мы забываем о случившемся и сосредотачиваемся на игре. Нужно всегда двигаться вперед. Мы простояли около 40 минут на обочине шоссе. Полиция задержала нас там, и я сказал ребятам, чтобы они сохраняли спокойствие.

Никакой нервозности, только спокойствие. Этот случай оставит след в нашей памяти. Жизнь преподносит нам урок терпения, и именно это терпение может стать ключом к тому, чтобы правильно провести матч и сделать все как нужно«, — сказал главный тренер “Малаги” Хуанфран Фунес.

По просьбе «Малаги», которая поздно прибыла в раздевалку, встреча была перенесена на полчаса.