Фанаты «Альмерии» забросали камнями автобус «Малаги», разбив несколько стекл. Матч за выход в Ла Лигу перенесли на 30 минут

Несколько стекол были разбиты. Футболисты, тренеры и остальные сотрудники гостевой команды, направлявшиеся из гостиницы на стадион, были вынуждены оставаться внутри автобуса в течение 51 минуты по соображениям безопасности.
"Мы забываем о случившемся и сосредотачиваемся на игре. Нужно всегда двигаться вперед. Мы простояли около 40 минут на обочине шоссе. Полиция задержала нас там, и я сказал ребятам, чтобы они сохраняли спокойствие.
Никакой нервозности, только спокойствие. Этот случай оставит след в нашей памяти. Жизнь преподносит нам урок терпения, и именно это терпение может стать ключом к тому, чтобы правильно провести матч и сделать все как нужно«, — сказал главный тренер “Малаги” Хуанфран Фунес.
По просьбе «Малаги», которая поздно прибыла в раздевалку, встреча была перенесена на полчаса.