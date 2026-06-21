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Семак о трансфере Андраде в «Зенит»: «Держим в уме ситуацию с Нино, у которого есть предложение. Большая вероятность, что уйдет какое-то количество игроков, мы должны быть готовы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о возможных уходах игроков в это трансферное окно.

Источник: Спортс‘’

— Какова была главная цель приобретения Кевина Андраде с вашей точки зрения, с точки зрения главного тренера?

— Мы, естественно, должны держать в уме ситуацию с Нино, у которого есть предложение. И в этом отношении мы привели защитника, который, я думаю, с большой долей вероятности поможет, укрепит нашу оборонительную линию. Плюс есть другие вопросы, которые могут возникнуть.

То есть, у нас в этой предсезонной подготовке большая вероятность того, что может уйти какое-то количество игроков. И мы должны быть готовы, чтобы своевременно и как можно быстрее их заменить, — сказал Семак.