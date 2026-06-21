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Кайседо, Пачо, Инкапиэ, Чонг, Базур — в старте Эквадора и Кюрасао на матч ЧМ-2026

Сборные Эквадора и Кюрасао назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Эквадор: Эрнан Галиндес, Вильян Пачо, Пьеро Инкапиэ, Первис Эступиньян, Хорди Альсивар, Педро Вите, Алан Франко, Мойсес Кайседо, Джон Йебоа, Эннер Валенсия, Гонсало Плата.

Кюрасао: Элой Ром, Юриэн Гари, Шерел Флоранус, Армандо Обиспо, Джошуа Бренет, Деверон Фонвиль, Жуниньо Бакуна, Ливано Комененция, Леандро Бакуна, Таит Чонг, Юрген Локадия.

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