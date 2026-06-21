Член администрации Белого дома Джулиани о Джулиани о ЧМ-2026: «США хотят провести потрясающий турнир, где рады всем, и обеспечить безопасность всех гостей. Все идет по плану»

Могу сказать вам, что наши спецслужбы усилили работу с начала года. Мы на связи ежечасно. Но на данный момент никаких подтвержденных угроз нет. Все идет по плану. Было здорово наблюдать за прекрасной игрой на поле, это и есть основная тема для разговоров, и это замечательно. Думаю, это удивительное празднование Америки в ее 250-й день рождения, и чемпионат мира стал его главной жемчужиной", — сказал Джулиани.