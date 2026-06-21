Король Нидерландов сидел рядом с Инфантино на матче сборной со Швецией: «Предложил пару кандидатур для Премии мира на ближайшие годы»

Встреча проходила в Хьюстоне. Король сидел рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
«Возможно, я предложил пару кандидатур для Премии мира на ближайшие годы», — пошутил монарх в интервью NOS.
Первым лауреатом Премии мира ФИФА, учрежденной в 2025 году, стал президент США Дональд Трамп.
Виллем-Александр также высказался о прошедшей игре.
«Пару раз я даже посмотрел, где находится дефибриллятор, потому что он мог мне понадобиться. Иногда это было не очень полезно для моего сердца. Я благодарен, что смог оказаться в этой раздевалке от имени остальных восемнадцати миллионов тренеров сборной», — сказал он, имея в виду нидерландских болельщиков, считающих себя экспертами по футболу.