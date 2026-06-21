Нагельсманн про 2:1 с Кот-д’Ивуаром: «Германия пропустила после атаки, не казавшейся опасной, но здорово отыгралась. Сегодня каждый ощутил свою значимость, это командная победа»

"Нам потребовалось несколько минут, чтобы поймать ритм. После хорошего отрезка мы пропустили в результате атаки, которая не казалась опасной. Но мы здорово отыгрались. Я по-настоящему горжусь футболистами, вышедшими на замену. Все отлично потрудились.