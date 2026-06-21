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Нагельсманн про 2:1 с Кот-д’Ивуаром: «Германия пропустила после атаки, не казавшейся опасной, но здорово отыгралась. Сегодня каждый ощутил свою значимость, это командная победа»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал волевую победу над Кот-д’Ивуаром (2:1) на ЧМ-2026.

"Нам потребовалось несколько минут, чтобы поймать ритм. После хорошего отрезка мы пропустили в результате атаки, которая не казалась опасной. Но мы здорово отыгрались. Я по-настоящему горжусь футболистами, вышедшими на замену. Все отлично потрудились.

Дениз Ундав забил два прекрасных гола. Он прирожденный бомбардир, без тени сомнения забил два отличных гола. Победный — просто великолепен. Это был крайне эмоциональный момент.

Сегодня каждый игрок ощутил свою значимость, эта победа добыта всей командой. Борьба шла до конца, но это естественно. Мы хотели победить", — сказал Нагельсманн.