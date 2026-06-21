У Германии нет сухих матчей на ЧМ с 2014-го. Нойер пропустил в 8 играх подряд

Сегодня четырехкратные победители мундиаля одолели Кот-д’Ивуар во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 — 2:1.
В последний раз Германия не пропустила ни одного гола в финале мундиаля 2014 года — тогда она обыграла Аргентину со счетом 1:0. С тех пор Мануэлю Нойеру забили в восьми играх подряд.
25 июня Германия встретится с Эквадором.
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Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше