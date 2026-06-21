Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
перерыв
Эквадор
0
:
Кюрасао
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.54
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.60
П2
28.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
7.80
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.27
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
2
:
Кот-д`Ивуар
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
5
:
Швеция
1
П1
X
П2

У Германии нет сухих матчей на ЧМ с 2014-го. Нойер пропустил в 8 играх подряд

Германия с 2014 года не может провести на чемпионате мира сухой матч.

Сегодня четырехкратные победители мундиаля одолели Кот-д’Ивуар во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 — 2:1.

В последний раз Германия не пропустила ни одного гола в финале мундиаля 2014 года — тогда она обыграла Аргентину со счетом 1:0. С тех пор Мануэлю Нойеру забили в восьми играх подряд.

25 июня Германия встретится с Эквадором.

Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше