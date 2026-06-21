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Оуэн не исключает, что Салах еще может остаться в «Ливерпуле»: «При новом тренере он мог бы доиграть до конца контракта. Это не что-то невозможное»

Майкл Оуэн не исключает, что Мохамед Салах передумает и не уйдет из «Ливерпуля» после смены тренера.

Источник: Спортс‘’

"Неужели такой разворот невозможен? Я считаю, это не выходит за рамки возможного. Если бы Слота уволили по ходу сезона, Салах мог бы доиграть до конца контракта при новом тренере. Я не думаю, что это невозможно. Хотя, возможно, сейчас они уже зашли слишком далеко. Очевидно, после того, как он уже помахал болельщикам рукой на прощание и все такое, сейчас, наверное, уже слишком поздно для большого разворота.

Если бы они уволили Слота за пять матчей до конца сезона, тогда, возможно, такой разворот еще мог бы произойти. Может быть, даже сейчас это все еще не полностью исключено", — предположил экс-форвард мерсисайдцев в интервью Casino.org.