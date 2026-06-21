Оуэн не исключает, что Салах еще может остаться в «Ливерпуле»: «При новом тренере он мог бы доиграть до конца контракта. Это не что-то невозможное»

"Неужели такой разворот невозможен? Я считаю, это не выходит за рамки возможного. Если бы Слота уволили по ходу сезона, Салах мог бы доиграть до конца контракта при новом тренере. Я не думаю, что это невозможно. Хотя, возможно, сейчас они уже зашли слишком далеко. Очевидно, после того, как он уже помахал болельщикам рукой на прощание и все такое, сейчас, наверное, уже слишком поздно для большого разворота.