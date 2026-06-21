Германия лидирует в группе E после 2 туров, опережая Кот-д’Ивуар на 3 очка. Эквадор и Кюрасао сохраняют шансы на выход в плей-офф

Второе место занимает Кот-д’Ивуар с 3 баллами. Эквадор и Кюрасао набрали по одному очку, но все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф.
В 3-м туре 25 июня Германия сыграет с Эквадором, а Кот-д’Ивуар — с Кюрасао.
Таблицы ЧМ-2026.
Сборная Германии лидирует в группе E на ЧМ-2026 с 6 очками после 2 туров.
Второе место занимает Кот-д’Ивуар с 3 баллами. Эквадор и Кюрасао набрали по одному очку, но все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф.
В 3-м туре 25 июня Германия сыграет с Эквадором, а Кот-д’Ивуар — с Кюрасао.
Таблицы ЧМ-2026.