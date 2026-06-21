Де Йонг о критике: «Часто она заходит слишком далеко. Многие ничего не понимают в футболе, им сложно объяснить мою роль в команде. Они хотят лишь заявить о себе»

Конечно, можно критиковать, если считаешь, что кто-то играет плохо. У меня нет с этим абсолютно никаких проблем. Но часто это заходит слишком далеко. Создается впечатление, что все просто хотят выкрикивать все, что приходит в голову, чтобы в итоге заявить о себе«, — сказал футболист “Барселоны”.