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Тренер Саудовской Аравии Донис об Испании: «Это не та же команда, когда Ямаль или Нико в запасе, не хватает их умения создавать опасность. Это было очевидно в матче с Кабо-Верде»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Георгиос Донис поделился ожиданиями от матча против Испании.

Источник: Спортс‘’

Команды сыграют во 2-м туре ЧМ-2026 сегодня в 19:00 по московскому времени.

"Испания — это не та же команда, когда Ямаль или Нико Уильямс сидят на скамейке запасных. Хотя они по-прежнему много владеют мячом, им не хватает индивидуального умения создавать опасность, когда этих двух игроков нет на поле. Я не говорю, что это проблема для Испании, но они играют по-другому, когда их нет. Это было очевидно в матче против Кабо-Верде (0:0).

Мы играем против одной из лучших сборных мира, и очень важно, когда вы встречаетесь с такими командами, наслаждаться игрой и уважать соперника, но не переусердствовать. Любой команде, играющей против Испании, очень сложно удерживать мяч, поэтому нам нужно лучше контролировать свои движения и быть более компактными, а когда мяч проходит между линиями, динамично защищаться.

Приятно видеть чудеса в футболе, и мы видели, как фавориты проигрывали соперникам, которые были слабее на бумаге", — отметил Донис.