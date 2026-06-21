Тренер Саудовской Аравии Донис об Испании: «Это не та же команда, когда Ямаль или Нико в запасе, не хватает их умения создавать опасность. Это было очевидно в матче с Кабо-Верде»

"Испания — это не та же команда, когда Ямаль или Нико Уильямс сидят на скамейке запасных. Хотя они по-прежнему много владеют мячом, им не хватает индивидуального умения создавать опасность, когда этих двух игроков нет на поле. Я не говорю, что это проблема для Испании, но они играют по-другому, когда их нет. Это было очевидно в матче против Кабо-Верде (0:0).