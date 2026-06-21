Тренер Кабо-Верде: «Хотели бы выйти в плей-офф и сыграть с Аргентиной, которую обожают почти все кабовердцы. А еще потому, что Месси многие считают лучшим в истории»

Но мы должны думать о настоящем больше, чем о будущем. Мы должны думать о том, чтобы делать свое дело, думать об Уругвае, а затем о Саудовской Аравии. Потому что будущее иногда отвлекает нас от того, что мы хотим или можем сделать", — сказал Бубишта.