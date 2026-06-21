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Тренер Кабо-Верде: «Хотели бы выйти в плей-офф и сыграть с Аргентиной, которую обожают почти все кабовердцы. А еще потому, что Месси многие считают лучшим в истории»

Тренер сборной Кабо-Верде Бубишта выразил желание сыграть с Аргентиной в случае выхода в 1/16 финала ЧМ-2026.

"Сначала мы хотели бы выйти в плей-офф, а потом посмотрим, кто будет нашим соперником. Думаю, наша история, наша команда прошли через множество трудностей, поэтому, конечно, мы были бы довольны [выходом в плей-офф]. Если повезет, встретимся с Аргентиной, которую обожают почти все кабовердцы.

А еще [хотелось бы сыграть с Аргентиной] потому, что есть Месси. Извиняюсь перед другими игроками, но многие считают Месси лучшим в истории.

Но мы должны думать о настоящем больше, чем о будущем. Мы должны думать о том, чтобы делать свое дело, думать об Уругвае, а затем о Саудовской Аравии. Потому что будущее иногда отвлекает нас от того, что мы хотим или можем сделать", — сказал Бубишта.