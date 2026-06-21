Нагельсманн о фотографах на ЧМ: «Согласен с Тухелем, они стоят очень близко — кажется, объективы захватывают даже волосы в носу. Исполнение гимна — эмоциональный момент, это создает связь»

Здесь много людей, и практически ничего не видно. Конечно, я мог бы отойти левее, но тогда кто-то из моего штаба оказался бы вне поля зрения. Кто-то всегда окажется в невыгодном положении. Поэтому я остаюсь на своем месте. Но я считаю, что есть лучшие решения. Для игроков важно видеть, как тренер переживает этот момент, поет ли он гимн, испытывает ли он эмоции, подбадривает ли он их сразу после исполнения. Все это создает связь. А в этот момент я вижу перед собой только фотографов. Думаю, есть лучшие альтернативы, — сказал Нагельсманн на пресс-конференции.