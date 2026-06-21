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Нагельсманн о фотографах на ЧМ: «Согласен с Тухелем, они стоят очень близко — кажется, объективы захватывают даже волосы в носу. Исполнение гимна — эмоциональный момент, это создает связь»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн согласился с мнением Томаса Тухеля по поводу фотографов на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Ранее главный тренер сборной Англии остался недоволен тем, что из-за фотографов не видел игроков во время гимна перед матчем с Хорватией на ЧМ-2026 (4:2). Сообщалось, что после жалоба немца ФИФА изменила предматчевый протокол в отношении исполнения гимна.

"Не знаю, насколько нам стоит жаловаться, но я согласен с Томасом Тухелем. Исполнение национального гимна — очень эмоциональный момент. Это возможность установить связь с игроками. На матчах Бундеслиги или Лиги чемпионов перед скамейками тоже стоят фотографы, но здесь они находятся очень близко. У меня такое ощущение, что эти огромные объективы фотографируют даже волоски в моем носу с расстояния в сантиметр.

Здесь много людей, и практически ничего не видно. Конечно, я мог бы отойти левее, но тогда кто-то из моего штаба оказался бы вне поля зрения. Кто-то всегда окажется в невыгодном положении. Поэтому я остаюсь на своем месте. Но я считаю, что есть лучшие решения. Для игроков важно видеть, как тренер переживает этот момент, поет ли он гимн, испытывает ли он эмоции, подбадривает ли он их сразу после исполнения. Все это создает связь. А в этот момент я вижу перед собой только фотографов. Думаю, есть лучшие альтернативы, — сказал Нагельсманн на пресс-конференции.