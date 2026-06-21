Жена Рафиньи о травме вингера: «Ты непобедим и вернешься как феникс. Вы видите игрока, я — человека. Не учите детей улыбаться, глядя на чью-то боль. Я знаю его скромность, любовь к футболу и&nb

Я знаю человека, стоящего за этим спортсменом. Я знаю его характер, его скромность, его дисциплину и его любовь к футболу и к Бразилии. Я знаю о бессонных ночах, о требованиях, которые он предъявляет к себе, и о грузе, который он несет каждый раз, выходя на поле, представляя миллионы людей, и мы благодарны, мы мечтаем об этом! Вы видите игрока. Я вижу человека.