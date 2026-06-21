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Жена Рафиньи о травме вингера: «Ты непобедим и вернешься как феникс. Вы видите игрока, я — человека. Не учите детей улыбаться, глядя на чью-то боль. Я знаю его скромность, любовь к футболу и&nb

Наталия Беллоли, жена Рафиньи, посвятила ему публикацию в соцсетях.

Источник: Спортс‘’

Ранее вингер сборной Бразилии получил травму задней поверхности бедра в матче против Гаити на чемпионате мира (3:0) и был заменен на 40-й минуте. Футболист «Барселоны» получил уже четвертое аналогичное повреждение бедра за последний год.

"Истинное влияние заключается не в указании на ошибки или разоблачении кого-либо ради привлечения внимания. Истинная сила состоит в вдохновении, обучении, поддержке и продвижении ценностей, которые способствуют созданию лучшего общества.

Влияние во благо означает использование видимости для распространения эмпатии, поощрения диалога, поддержки позитивных инициатив и демонстрации того, что можно не соглашаться, не проявляя неуважения. Пусть каждый человек, обладающий влиянием, будь то сотни или миллионы последователей, осознает привилегию и ответственность, которые ему даны. В конце концов, слова обладают силой, и лучшее использование этой силы — это продвижение добра, уважения и надежды.

Мы выходим за пределы невежества. Не учите своего ребенка улыбаться, глядя на чью-либо боль. Если ваша душа не может быть податливой, а ваш мозг не может принять эволюцию, по крайней мере, помогите следующему поколению стать лучше.

Я знаю человека, стоящего за этим спортсменом. Я знаю его характер, его скромность, его дисциплину и его любовь к футболу и к Бразилии. Я знаю о бессонных ночах, о требованиях, которые он предъявляет к себе, и о грузе, который он несет каждый раз, выходя на поле, представляя миллионы людей, и мы благодарны, мы мечтаем об этом! Вы видите игрока. Я вижу человека.

Я так горжусь тобой, моя любовь, потому что ты неутомим и непобедим. И ты вернешься, как феникс, как всегда. Потому что те, кто любит и восхищается тобой, уважают твой путь и признают все жизни, которые были затронуты и благословлены твоим трудом. Потому что хлеба хватит на всех, его просто нужно разделить", — написала Беллоли.