Далот о Роналду: «Все знают, как здорово Криштиану справляется с критикой. Он более 20 лет выступает за сборную»

"Все уже знают, как здорово Криштиану справляется с критикой. У него более 20 лет опыта выступлений за сборную.
Думаю, он передает команде уверенность, а критика — это просто часть игры, особенно учитывая тот уровень, на котором мы способны играть, участвуя в одном из крупнейших, если не в самом крупном, турнире в мире.
Уверенность, что он вселяет в нас, а мы — в него, всегда была и всегда будет одинаковой. Пока он представляет сборную, думаю, это умение у него будет всегда и он всегда будет готов играть", — сказал Далот.