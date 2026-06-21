Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.80
П2
28.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
7.80
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.27
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
0
:
Кюрасао
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
2
:
Кот-д`Ивуар
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
5
:
Швеция
1
П1
X
П2

Далот о Роналду: «Все знают, как здорово Криштиану справляется с критикой. Он более 20 лет выступает за сборную»

Защитник сборной Португалии Диогу Далот считает, что форвард Криштиану Роналду справится с критикой в свой адрес.

Источник: Спортс‘’

"Все уже знают, как здорово Криштиану справляется с критикой. У него более 20 лет опыта выступлений за сборную.

Думаю, он передает команде уверенность, а критика — это просто часть игры, особенно учитывая тот уровень, на котором мы способны играть, участвуя в одном из крупнейших, если не в самом крупном, турнире в мире.

Уверенность, что он вселяет в нас, а мы — в него, всегда была и всегда будет одинаковой. Пока он представляет сборную, думаю, это умение у него будет всегда и он всегда будет готов играть", — сказал Далот.