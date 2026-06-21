Тренер Ирана о подготовке к матчу с Бельгией: «Нужны 24 часа перерыва, а нам дали 16, пришлось прервать тренировку. Это несправедливо, условия становятся сложнее»

Ранее стало известно, что команде, базирующейся в Мексике, разрешили въехать в США лишь за день до матча второго тура против Бельгии. Команды сыграют сегодня в 22:00 по московскому времени.
"Мы не подавали официальную жалобу [в ФИФА], мы лишь выразили свои претензии. Послушайте, нам нужен был 24-часовой перерыв, а нам дали 16 [часов]. Поэтому нам пришлось прервать тренировку на полпути.
Эти ограничения очень осложнили нашу ситуацию. Я знаю, что ФИФА и ее уважаемый президент делают все возможное, чтобы попытаться облегчить наши проблемы. Но пока этого не произошло. Я надеюсь, люди поймут, что футбол - это красота, должно быть и этика, и то, как они повели себя по отношению к нам, было нехорошо.
Несмотря на это, я хотел бы поблагодарить их, потому что, как только мы въехали в Соединенные Штаты, они очень помогли нам как можно быстрее добраться до отеля. Однако условия становятся все более и более сложными. На подготовку к последней игре у нас было 24 часа, а перед этой — меньше 18 часов. Это несправедливо по отношению к нашей стране, и мы надеемся, что подобное поведение не повторится в будущем", — сказал Галенои на пресс-конференции.