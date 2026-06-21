В «Севилье» опровергли, что «Спартак» предлагал 10 млн евро за защитника Саласа

По слухам, красно-белые готовы заплатить за 24-летнего испанца 10 млн евро.
«Спартак» не делал нам предложений по Саласу", — сказал Альваро Рамирес.
В 26 матчах минувшего сезона Ла Лиги Салас забил 2 гола.
Директор по связям со СМИ «Севильи» опроверг, что клуб получал от «Спартака» предложение по защитнику Кике Саласу.
По слухам, красно-белые готовы заплатить за 24-летнего испанца 10 млн евро.
«Спартак» не делал нам предложений по Саласу", — сказал Альваро Рамирес.
В 26 матчах минувшего сезона Ла Лиги Салас забил 2 гола.