Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.00
П2
29.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
7.80
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.27
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
0
:
Кюрасао
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
2
:
Кот-д`Ивуар
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
5
:
Швеция
1
П1
X
П2

В «Севилье» опровергли, что «Спартак» предлагал 10 млн евро за защитника Саласа

Директор по связям со СМИ «Севильи» опроверг, что клуб получал от «Спартака» предложение по защитнику Кике Саласу.

По слухам, красно-белые готовы заплатить за 24-летнего испанца 10 млн евро.

«Спартак» не делал нам предложений по Саласу", — сказал Альваро Рамирес.

В 26 матчах минувшего сезона Ла Лиги Салас забил 2 гола.