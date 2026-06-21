Сын Хьюза умер в возрасте 38 лет. Он работал шеф-скаутом в «Гримсби Таун»

В последнее время Хьюз-младший работал шеф-скаутом в «Гримсби Таун» (4-й английский дивизион), а ранее занимал должности в «Манчестер Сити», «Фулхэме», «Блэкберне» и «Мюнхене-1860».
"Мы с Джилл совершенно убиты горем из-за внезапной и неожиданной потери нашего любимого сына Алекса.
Алекс был замечательным сыном, братом Кертиса и Ксенны, преданным мужем Джессики и отцом двух прекрасных детей Себастьяна и Леонардо", — говорится в заявлении Хьюза-старшего.
Как игрок Алекс Хьюз выступал за «Стокпорт» и «Рексхэм», а затем работал в «Блэкберне» аналитиком, когда команду возглавлял его отец. Также Алекс и Марк трудились вместе в «Ман Сити» и «Фулхэме».