Сын Хьюза умер в возрасте 38 лет. Он работал шеф-скаутом в «Гримсби Таун»

Как игрок Алекс Хьюз выступал за «Стокпорт» и «Рексхэм», а затем работал в «Блэкберне» аналитиком, когда команду возглавлял его отец. Также Алекс и Марк трудились вместе в «Ман Сити» и «Фулхэме».