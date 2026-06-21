На базе сборной Англии появился бильярдный стол, купленный за 700 долларов у жительницы Канзас-Сити волонтерами

В начале июня Линн Браун Браун и ее семья выставили бильярдный стол на продажу в соцсети с предупреждением: «Мы не предоставляем транспортировку».
12 июня, Браун получил два сообщения от волонтеров, работавших с командой. Позже они приехали за столом на большом грузовике.
Браун продала стол за оговоренную сумму в 700 долларов, хотя ее муж предлагал обмен на билеты на матч сборной Англии.
«Мой муж сказал: “Возьми билеты!” А я ответила: “Этот стол не стоит столько, сколько эти билеты”.
Если они [англичане] выиграют чемпионат мира, я обязательно присвою себе все заслуги. Надеюсь, они будут играть за этим столом и получат огромное удовольствие. Надеюсь, позитивная энергия, которую нам подарил этот стол, перенесется и на их игру", — сказала Браун.