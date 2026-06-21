На базе сборной Англии появился бильярдный стол, купленный за 700 долларов у жительницы Канзас-Сити волонтерами

Если они [англичане] выиграют чемпионат мира, я обязательно присвою себе все заслуги. Надеюсь, они будут играть за этим столом и получат огромное удовольствие. Надеюсь, позитивная энергия, которую нам подарил этот стол, перенесется и на их игру", — сказала Браун.