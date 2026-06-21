Банка газировки сама поползла по столу у журналистов DAZN во время матча Бразилия — Гаити. Это произошло на словах про удар Дугласа Сантоса

Это случилось в студии британского сервиса DAZN во время разговора про встречу Бразилия — Гаити во втором туре соревнования (3:0). Примечательно, что банка газировки сдвинулась с места на вопросе про удар защитника «Зенита» Дугласа Сантоса — после этого журналисты начали шутить про паранормальные явления.