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Бьелса о паузах на водопой: «Разделение игры на 4 части многое отнимает. Это меняет культурное понимание и влияет на характеристики, влюбляющие людей в футбол»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался о перерывах на водопой в рамках ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Разделение футбола на четыре части вместо двух меняет устоявшееся культурное понимание этого вида спорта. Это ничего не добавляет и многое отнимает.

Когда футбол разделили на четыре тайма, никто не задумывался о том, какое влияние это может оказать на то, что влюбляет людей в футбол, а скорее о других последствиях, которые я не обсуждаю и не анализирую.

До этого решения футбол имел одни характеристики, теперь есть другие. Люди влюбляются в эту игру именно из-за ее особенностей", — заявил Бьелса на пресс-конференции.