Ром о 15 сэйвах против Эквадора: «Теперь мне нужен памятник в Кюрасао. Я очень горд за себя и за команду, мы сделали это вместе»

37-летний вратарь сделал 15 сэйвов в матче 2-го тура ЧМ-2026 (0:0). Это рекордный показатель среди всех вратарей с 1966 года в матче чемпионата мира, в котором не было дополнительного времени. Голкипера «Майами» признали лучшим игроком матча.
«Я немного раздосадован, что не побил рекорд Тима Ховарда (у вратаря США 16 сэйвов в матче против Бельгии с дополнительным временем -Спортс»"). Конечно, я видел ту игру, кажется против Бельгии, когда Тиму Ховарду пришлось нелегко. Был еще один очень-очень давний рекорд, так что я горжусь этим.
Знаете, для меня, как вратаря, это практический идеальная игра. Так что я очень горд, как и за команду, потому что мы сделали это вместе. Я делаю сэйвы, но мы боремся как команда. В общем да, думаю, теперь мне нужен памятник в Кюрасао", — сказал Ром после игры.