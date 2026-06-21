Ром о 15 сэйвах против Эквадора: «Теперь мне нужен памятник в Кюрасао. Я очень горд за себя и за команду, мы сделали это вместе»

Знаете, для меня, как вратаря, это практический идеальная игра. Так что я очень горд, как и за команду, потому что мы сделали это вместе. Я делаю сэйвы, но мы боремся как команда. В общем да, думаю, теперь мне нужен памятник в Кюрасао", — сказал Ром после игры.