Адвокат после 0:0 с Эквадором: «Горжусь, что Кюрасао далеко продвинулось, по сути, с нуля. Мы играли выездной матч перед 60 000 зрителей»

"Вы знаете, как далеко мы продвинулись — по сути, с нуля. А потом вы приезжаете сюда и играете выездной матч перед 60 000 зрителей — и ничья 0:0. Все, что вы можете чувствовать — это гордость за то, как далеко мы продвинулись.