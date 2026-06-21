Адвокат после 0:0 с Эквадором: «Горжусь, что Кюрасао далеко продвинулось, по сути, с нуля. Мы играли выездной матч перед 60 000 зрителей»

"Вы знаете, как далеко мы продвинулись — по сути, с нуля. А потом вы приезжаете сюда и играете выездной матч перед 60 000 зрителей — и ничья 0:0. Все, что вы можете чувствовать — это гордость за то, как далеко мы продвинулись.
Первый матч повлиял на меня гораздо сильнее, потому что мы проиграли [Германии] 1:7. И все же болельщики встретили наших игроков с невероятным энтузиазмом. Обычно после такого результата вас освистывают. Но здесь произошло прямо противоположное.
Сегодня вы увидели, как команда отблагодарила своих болельщиков. Думаю, это было прекрасно", — сказал Адвокат.