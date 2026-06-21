Король и королева Нидерландов станцевали с игроками Кюрасао в раздевалке после исторической ничьей с Эквадором

Сначала королевская чета поддержала сборную Нидерландов в Хьюстоне в матче против Швеции (5:1), а затем отправилась в Канзас-Сити на матч Кюрасао.
Команда тренера Дика Адвоката не пропустила благодаря 15 сэйвам благодаря Элоя Рома и набрала первое в истории страны очко на чемпионате мира.
По завершении матча Король и королева Нидерландов зашли в раздевалку Кюрасао и присоединились к празднованиям и танцам.
Кюрасао является автономной страной в составе Королевства Нидерландов, поэтому Виллем-Александр и Максима также считаются главами государства для острова.
Вратарь Кюрасао круче Возиньи! 15 сэйвов — и первое очко в истории ЧМ.