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Король и королева Нидерландов станцевали с игроками Кюрасао в раздевалке после исторической ничьей с Эквадором

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима ярко поздравили сборную Кюрасао после игры ЧМ-2026 с Эквадором (0:0).

Источник: Спортс‘’

Сначала королевская чета поддержала сборную Нидерландов в Хьюстоне в матче против Швеции (5:1), а затем отправилась в Канзас-Сити на матч Кюрасао.

Команда тренера Дика Адвоката не пропустила благодаря 15 сэйвам благодаря Элоя Рома и набрала первое в истории страны очко на чемпионате мира.

По завершении матча Король и королева Нидерландов зашли в раздевалку Кюрасао и присоединились к празднованиям и танцам.

Кюрасао является автономной страной в составе Королевства Нидерландов, поэтому Виллем-Александр и Максима также считаются главами государства для острова.

Вратарь Кюрасао круче Возиньи! 15 сэйвов — и первое очко в истории ЧМ.