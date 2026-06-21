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Президент бразильской конфедерации поселил возможную любовницу в Нью-Йорке на деньги организации, а потом посетил открытие ЧМ с женой. Посещение другой спутницей Хауда КЧМ было оплачено CBF

Президент Бразильской футбольной конфедерации (CBF), предположительно, тратит деньги на поездки своих любовниц.

Источник: Спортс‘’

Президент Самир Хауд использует ресурсы организации для международных поездок, в которых принимают участие женщины из его окружения, пишет Portal LeoDias.

Избранный в мае прошлого года Хауд сейчас находится в США в рамках чемпионата мира. Сообщается, что Камила Кристина Андраде, бизнесвумен в сфере фитнеса, проживала в Нью-Йорке в отеле, забронированном в связи с визитом президента.

Женщина проживала в отеле Hyatt Regency Grand Central со 2 по 10 июня. Общая стоимость ее пребывания составила 59 424,81 реалов (11 534,36 долларов).

3 июня Андраде видели вместе с Хаудом на ужине в ресторане Harry Cipriani на Манхэттене. Они покинули ресторан на арендованном автомобиле, который был предоставлен президенту CBF во время его пребывания в городе. Пока Камила продолжила пребывание в Нью-Йорке, Самир вернулся в Бразилию, чтобы посмотреть матч женской национальной сборной против США 8 июня в Форталезе.

Хауд, женатый 20 лет, уехал из Бразилии в Мехико, где встретился со своей женой Натальей, чтобы вместе присутствовать на открытии ЧМ-2026 11 июня. Днем ранее бизнесвумен Камила Андраде покинула Нью-Йорк.

Это не первый случай, когда женщина из окружения президента CBF участвует в международных поездках согласно его графику. В декабре прошлого года инфлюенсер и фармацевт Тамирес Фернандес Барселлос, известная как Тата Барселлос, отправилась из Рио-де-Жанейро в Катар, чтобы посетить финал клубного чемпионата мира между «Фламенго» и «ПСЖ».

Поездка включала авиабилеты бизнес-класса на рейсах Emirates. С 15 по 19 декабря она проживала в отеле The Ritz-Carlton Doha. Бронирование было оформлено на имя Тамиреса Фернандеса Барселлоса, а плата за проживание в размере 17 424 реалов (3 382 долларов) числилась за Бразильской конфедерацией.