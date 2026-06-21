Президент бразильской конфедерации поселил возможную любовницу в Нью-Йорке на деньги организации, а потом посетил открытие ЧМ с женой. Посещение другой спутницей Хауда КЧМ было оплачено CBF

3 июня Андраде видели вместе с Хаудом на ужине в ресторане Harry Cipriani на Манхэттене. Они покинули ресторан на арендованном автомобиле, который был предоставлен президенту CBF во время его пребывания в городе. Пока Камила продолжила пребывание в Нью-Йорке, Самир вернулся в Бразилию, чтобы посмотреть матч женской национальной сборной против США 8 июня в Форталезе.