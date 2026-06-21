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Хавбек Австрии Зайвальд о ЧМ: «Нет ничего значимее, чем играть здесь, выйти против Месси. Это крутое чувство, меня переполняет гордость»

Полузащитник сборной Австрии Николас Зайвальд описал свои чувства от возможности сыграть на ЧМ-2026 против Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

Завтра австрийская команда встретится с Аргентиной во 2-м туре чемпионата мира.

«Трудно осознать, если задуматься: от Кухля (коммуна в Австрии — Спортс»"), до мирового уровня, до выхода на чемпионате мира против Месси. Думаю, нет ничего более значимого, чем это.

Несколько лет назад мы с братом шутили об этом, а теперь мы действительно приехали на чемпионат мира. Это неописуемо. Это действительно крутое чувство.

Меня переполняет гордость от того, что я смогу представлять Австрию в составе национальной сборной. И мы постараемся, чтобы наши болельщики тоже гордились нами и радовались", — сказал Зайвальд в интервью RB Leipzig TV.