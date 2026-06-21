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Бруну Алвеш о Роналду: «Многие говорят ерунду о футболе, не сделав в нем ничего значимого. Критикуют того, кто сделал больше. Криштиану, мы верим в тебя, несмотря ни на что»

Экс-защитник сборной Португалии Бруну Алвеш отреагировал на критику в адрес Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Португальская команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

Алвеш выложил в соцсети фотографию плаката с Роналду и сделал подпись: «Сосредоточься на том, что ты можешь контролировать ??».

"Уважение, старшие — вне времени! Многие говорят ерунду о футболе, не сделав ничего действительно значительного в этом виде спорта.

Критикуют того, кто сделал больше! Криштиану, мы верим в тебя, несмотря ни на что, и чтобы ни случилось«, — написал экс-игрок “Порту”, “Зенита” и других клубов под фотографией.

Изображение: instagram.com/stories/brunoralves2oficiall.