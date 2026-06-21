Александр Тихонов: «Пеле — лучший в истории футбола, а не Месси. Я видел Пеле в 65-м в “Лужниках” — забил такой гол, какой никому не снился»

Не думаю, что в истории футбола Месси выше Пеле. Я видел на поле Пеле в 65-м году в «Лужниках». Сидел на скамейке, от меня в 25 метрах он забил такой гол, какой никому не снился. У него было столько индивидуальных качеств. Для меня Пеле — лучший", — заявил Тихонов.