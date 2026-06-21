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Де ла Фуэнте о Ямале: «Сравнивать его с Месси и Марадоной — большая ошибка. Пусть идет своим путем. Оособенные футболисты — гении. Думаю, Дали или Микеланджело мыслили как они»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о становлении вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

Источник: Спортс‘’

— Кажется, что Ямаль идет по пути Месси и Марадоны. На Евро он был открытием, символом свежести. На каком этапе он сейчас? Стадия уже другая.

— Самой большой ошибкой было бы сравнивать его с Месси и Марадоной. Он все еще находится в процессе формирования, ему еще предстоит пройти путь взросления. При этом он воспринимает все абсолютно естественно, а в нашей команде он такой же, как все остальные. Это его огромное достоинство. Нужно позволить ему идти своим путем.

Все больше людей внимательно следят за ним. Но я скажу еще одну вещь: такие особенные футболисты готовы к этому. Они гении. Думаю, Дали или Микеланджело мыслили так же [как такие игроки]. Такие люди чувствуют себя комфортно даже в экстремальных ситуациях.

Но легко Ямалю не будет. Если мы хотим наслаждаться его игрой, давайте помогать ему. Это было бы хорошей новостью для всех. Помощь заключается в том, чтобы сопровождать его на пути становления. Те, у кого есть дети, прекрасно это понимают. Не вторгаться в его личное пространство, а просто быть рядом.

Я ведь тоже занимаюсь подготовкой игроков. С Ламином нельзя разговаривать так же, как, например, с Хесусом Навасом. Поскольку он очень умен, он прекрасно это понимает и принимает. Его можно защищать перед прессой, как и следует делать, но главное — правильно направлять его.

У него огромный потенциал, и он очень умен. А еще у него есть тот самый дар, который позволяет ему создавать ситуации, для которых практически невозможно найти решение, — сказал де ла Фуэнте.