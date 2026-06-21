Де ла Фуэнте о Ямале: «Сравнивать его с Месси и Марадоной — большая ошибка. Пусть идет своим путем. Оособенные футболисты — гении. Думаю, Дали или Микеланджело мыслили как они»

Но легко Ямалю не будет. Если мы хотим наслаждаться его игрой, давайте помогать ему. Это было бы хорошей новостью для всех. Помощь заключается в том, чтобы сопровождать его на пути становления. Те, у кого есть дети, прекрасно это понимают. Не вторгаться в его личное пространство, а просто быть рядом.