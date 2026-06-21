Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
1.11
X
12.00
П2
35.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.80
П2
8.20
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Уругвай
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.58
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
22.06
Новая Зеландия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.14
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
0
:
Кюрасао
0
П1
X
П2

Дмитрий Булыкин: «Роналду исправится в следующих матчах ЧМ. Он еще сыграет и покажет себя»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Криштиану Роналду еще проявит себя на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Португалия в 1-м туре группового этапа сыграла вничью с ДР Конго — 1:1. 41-летний Роналду провел на поле весь матч, но не отметился голом или результативной передачей.

— Увидим ли мы Роналду в следующем матче на поле? Дадут ли ему еще шанс?

— Думаю, безусловно. Вопрос — когда: в начале или в конце? Но он еще сыграет и покажет себя.

— На него свалилось много критики. Как считаете, заслуживает ли он место на этом чемпионате мира?

— Конечно, заслуживает. Вопрос только в первой игре — не все у него получалось. Но здесь вся команда должна хорошо играть, чтобы у всех получилось, потому что один в поле не воин. Смотреть и надеяться на одного — тоже не дело. Вся команда должна выигрывать и забивать. И если это будет делать Криштиану — здорово, если другой футболист — тоже. Самое главное, чтобы команда выигрывала.

Понятно, что много хейта на него свалилось, потому что его конкуренты забивают, а он нет. Но я думаю, в следующих матчах он исправится, — сказал Булыкин.