Дмитрий Булыкин: «Роналду исправится в следующих матчах ЧМ. Он еще сыграет и покажет себя»

— Конечно, заслуживает. Вопрос только в первой игре — не все у него получалось. Но здесь вся команда должна хорошо играть, чтобы у всех получилось, потому что один в поле не воин. Смотреть и надеяться на одного — тоже не дело. Вся команда должна выигрывать и забивать. И если это будет делать Криштиану — здорово, если другой футболист — тоже. Самое главное, чтобы команда выигрывала.