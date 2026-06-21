Дмитрий Булыкин: «Роналду исправится в следующих матчах ЧМ. Он еще сыграет и покажет себя»

Португалия в 1-м туре группового этапа сыграла вничью с ДР Конго — 1:1. 41-летний Роналду провел на поле весь матч, но не отметился голом или результативной передачей.
— Увидим ли мы Роналду в следующем матче на поле? Дадут ли ему еще шанс?
— Думаю, безусловно. Вопрос — когда: в начале или в конце? Но он еще сыграет и покажет себя.
— На него свалилось много критики. Как считаете, заслуживает ли он место на этом чемпионате мира?
— Конечно, заслуживает. Вопрос только в первой игре — не все у него получалось. Но здесь вся команда должна хорошо играть, чтобы у всех получилось, потому что один в поле не воин. Смотреть и надеяться на одного — тоже не дело. Вся команда должна выигрывать и забивать. И если это будет делать Криштиану — здорово, если другой футболист — тоже. Самое главное, чтобы команда выигрывала.
Понятно, что много хейта на него свалилось, потому что его конкуренты забивают, а он нет. Но я думаю, в следующих матчах он исправится, — сказал Булыкин.