Хави о Месси: «Джордан от футбола, ему нет равных. Лео превзошел великих игроков прошлого благодаря своему долголетию — 20 лет он был лучшим. Его тело словно создано для этой игры»

Его менталитет просто невероятен. Для меня именно это отличает его от всех остальных. Он не выносит поражений. У него идеальный характер для футбола и идеальные физические данные: его тело словно создано специально для этой игры. Забудьте о голах, которые он забил Алжиру; посмотрите на его игру в целом, на его физическую форму, на ту невероятную целеустремленность и амбиции, с которыми он выходит на поле. У него менталитет чемпиона, которому, вероятно, никогда не будет равных.