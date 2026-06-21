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Хави о Месси: «Джордан от футбола, ему нет равных. Лео превзошел великих игроков прошлого благодаря своему долголетию — 20 лет он был лучшим. Его тело словно создано для этой игры»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави сравнил Лионеля Месси с баскетболистом Майклом Джорданом.

Источник: Спортс‘’

"Мне нравится говорить, что он — Майкл Джордан от футбола. В футболе ему нет равных. Он превзошел великих игроков прошлого благодаря своему долголетию: последние 20 лет именно он был лучшим. И даже сейчас, спустя столько времени, он выходит на поле и продолжает это доказывать.

Его менталитет просто невероятен. Для меня именно это отличает его от всех остальных. Он не выносит поражений. У него идеальный характер для футбола и идеальные физические данные: его тело словно создано специально для этой игры. Забудьте о голах, которые он забил Алжиру; посмотрите на его игру в целом, на его физическую форму, на ту невероятную целеустремленность и амбиции, с которыми он выходит на поле. У него менталитет чемпиона, которому, вероятно, никогда не будет равных.

Я понял, что он обладает исключительным талантом, еще когда ему было 16 лет, но то, что он смог оставаться на таком уровне так долго, — поистине выдающееся достижение. Я благодарен судьбе за то, что играл вместе с Лео и оказался его современником. Не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим такого футболиста, как он", — сказал Хави.